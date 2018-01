Cristina Pedroche, ¿con ganas de otras Campanadas?: " Ya veré si me compensan las críticas" Ecoteuve.es 18:35 - 2/01/2018 0 Comentarios

"Habrá que ver si me compensa todo el sufrimiento", se ha resignado en 'Zapeando'

Cristina Pedroche se ha convertido en la gallina de los huevos de oro para las Campanadas de Antena 3. El tándem formado por la presentadora y Alberto Chicote creció hasta el 23,3% de share logrando la mejor marca de la cadena desde 1994. Sin embargo, ha dejado en el aire su participación dentro de 365 días debido a las críticas.

"El vestido está perfecto, tal y como nos lo imaginábamos. Pero llevo tantos meses viéndolo que ya estoy pensando en el siguiente". Con estas palabras, Cristina y su estilista confesaron que estaban muy contentos con el resultado del vestuario, aunque la declaración dejó muchas dudas en el aire.

Ante la situación, Frank decidió aclararlas: ¿Me estáis diciendo que a dos de enero estáis pensando en un vestido para la próxima Nochevieja?

"No, no estoy diciendo que vaya a dar las Campanadas el año que viene, habrá que ver si me compensa todo el sufrimiento y todas las críticas que me llegan", afirmaba la presentadora, que ha asegurado que tiene muchas ocasiones para volver a lucir un vestido del estilo y marcarse 'un Pedroche', como en el estreno de su primera película de la mano de Santiago Segura.

