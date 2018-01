El espectacular desnudo integral de Adrián Lastra: "Elijamos este Año Nuevo ser felices" Ecoteuve.es 2/01/2018 - 17:31 0 Comentarios

La provocativa imagen del protagonista del musical 'Billy Elliot' suma más de 21.000 likes

Parece que la nueva moda para celebrar el Año Nuevo es hacer un desnudo integral. Adrián Lastra, actor de Velvet Colección, ha querido dar la bienvenida al 2018 desnudándose en cuerpo y alma en busca de la felicidad en los próximos 365 días. La imagen acumula más de 21.000 likes en Instagram.

Completamente desnudo, el madrileño presumió de su esbelta figura posando de espaldas en un escenario. A la provocativa fotografía le acompañó el siguiente texto:" Uno no elige donde nace, uno no elige el nombre, no elige sexo, no elige el color de ojos, color de pelo...solo tú puedes elegir realmente quien eres, que quieres, cómo te quieres vestir, que carrera quieres estudiar, que vida quieres vivir... elijamos este año nuevo ser felices!".

"Gracias a este año que dejo por darme todo lo que me has dado y recibir todo lo que yo te di!", concluyó el actor que da vida a Pedro Infante en la serie de Bambú Producciones para Movistar+ y es que el 2017 ha acabado por todo lo alto con el éxito del musical Billy Elliot en Madrid.

Lastra tiene pendiente para este año el estreno de la película Nadie muere en Ambrosía de Héctor Valdez junto a Macarena Gómez, Hugo Silva y Asier Etxeandía.

