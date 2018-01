La salvaje reacción de una mujer "poliamorosa" ante una atrevida confesión sexual en 'First Dates' Ecoteuve.es 2/01/2018 - 13:19 0 Comentarios

"A mí me das una nalgada sin preguntarme y a lo mejor sales sin nariz"

"Yo he tenido muchas relaciones monógamas y no son para mí porque soy una persona que tiende a enamorarse mucho y no creo que funcionara nunca". Así entró Marta al restaurante de First Dates, una joven de 26 años que se definió como poliamorosa, es decir, una persona que se enamora de varias personas a la vez.

Marta compartió mantel con Glenn, un viejo conocido de Tenerife al tener amigos en común: "Vivimos en una isla pequeña que se conoce casi todo el mundo. Marta pertenece a un grupo de amigas de un buen amigo mío". Además, el canario confesó que no tenía ningún tipo de pudor a ser rechazado: "Le digo: mira mi niña, que estás tó buena, me gustas y quiero tu número".

Más tarde, la curiosidad sexual se despertó en ella preguntándole cómo era él en la cama. "Si le tengo que pegar a alguien un nalgazo se lo pego, y si le pego el nalgazo y no le gusta que me lo diga y ya está", contestó él a lo que ella espetó lo siguiente: "A mí me das una nalgada sin preguntarme y a lo mejor sales sin nariz".

"Marta quieren que le pregunten siempre antes de hacer cualquier cosa en el sexo, ella es libre de hacer eso. Pero para mí es un poquito cortarollos, pero si es lo que le gusta, ya está", se resignó él. A continuación, Marta le preguntó si le gustaban también los chicos, algo que él negó pese a reconocer que sí había besado a alguien: "¡Qué pena, podríamos haber hecho maravillas!".

