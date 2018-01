De raparse la cabeza en directo a pasar por el quirófano: Joaquín Prat estrena look en 2018 Ecoteuve.es 2/01/2018 - 12:34 0 Comentarios

El presentador de Telecinco se ha sometido a un injerto capilar en las entradas

Joaquín Prat ha aparecido este martes en El programa de Ana Rosa estrenando nuevo look. El presentador de Telecinco se podría haber sometido a unos microinjertos capilares en su cabeza para hacer desaparecer sus entradas, que quedaron descubiertas después de raparse la cabeza.

A mediados de diciembre, Joaquín Prat se rapó la cabeza en El programa de Ana Rosa después de perder su apuesta tras el sonado caso de la falsa hija de Salvador Dalí. El presentador creyó firmemente el discurso de Pilar Abel y puso su cabellera en juego: "No habéis sido capaces de encontrar el momento en el que lo dije pero reconozco que lo dije: 'Si tú no eres hija de Dalí, yo me rapo".

Pero, ¿lo tendría ya pensado de antemano? Este martes 2, en el que el programa de Telecinco ha iniciado una nueva etapa con la productora Unicorn Content -se han estrenado nuevos grafismos- Prat ha aparecido con un aspecto físico diferente y es que el presentador habría pasado por el quirófano durante estas Navidades para someterse a un injerto capilar.

Las imágenes no dejan margen a la duda. La operación recuerda a la que se hizo Antonio Tejado, colaborador de Sálvame a finales de noviembre, y cuyos resultados saldrán a la luz en unos meses.

