El motivo por el que Fernando Tejero no se crió con su madre: "Uno siente que se ha perdido cosas" Ecoteuve.es 2/01/2018 - 11:57

El actor y su madre, María, charlaron sobre su infancia con Bertín en 'Mi casa es la tuya'

Este lunes, Fernando Tejero presentó a su madre por primera vez en televisión en el especial que preparó Bertín Osborne en Mi casa es la tuya. El actor de La que se avecina se mostró contenido por la dura infancia que ha tenido, lejos de sus padres.

Cuando participó en MasterChef Celebrity, Tejero desveló ante el jurado que, a los nueve meses, su madre enfermó y se fue con su tía: "Y con eso de déjamelo un tiempo más, me pasé 14 años con mi tía". Fue entonces cuando regresó a casa tras caer enferma de cáncer su tía abuela y empezó a curtirse en la pescadería familiar.

Bertín Osborne no desaprovechó la ocasión para preguntar a María por esta decisión que le marcaría la vida tanto a ella como a él. "Cuando nació mi Fernando ellos venían mucho a verlo y un día dice mi tío: '¿Por qué no dejas que nos llevemos al niño un mesecillo con nosotros?", recordó.

"Su padre se arrepintió una barbaridad. Os lo lleváis pero dos semanas, más no. Al mes vuelve y otra vez se fue. Le fueron cogiendo cariño y allí se quedó", añadió. Sin embargo, a Tejero se le notó visiblemente molesto y se resignó: "Yo no sé por qué siempre he oído que te operaron de apendicitis y por esa razón me llevaron un tiempo. Es cierto que ahora se arrepienten, son las situaciones y la época".

La tensión entre madre e hijo creció cuando recordó María el tiempo que Fernando estuvo lejos de casa. "Estuviste...", inició titubeante ella mientras que él afirmó de forma rotunda "catorce años". "Catorce años o menos", dijo su madre después a lo que corrigió él de nuevo: "No, no, catorce años". "Que sí, que da igual", concluyó el actor visiblemente molesto a lo que Bertín intentó quitar hierro: "Si es una anécdota".

"¿Tienes la sensación de haberte perdido cosas?", preguntó finalmente Osborne a María, que contestó así: "Cada día que va pasando me acuerdo más de mi hijo y digo "y el día que yo falte, ¿qué será de mi hijo?". "Uno siente que se ha perdido cosas", concluyó Tejero.

