Bea, ganadora de 'GH 17', se desnuda en 'Interviú' para el calendario de 2018

La joven valenciana, de 21 años, anuncia nuevos proyectos para este año

Bea Retamal protagoniza la primera portada de Interviú de 2018. La ganadora de GH 17, imagen del calendario del nuevo año, repasa sus últimos pasos en el mundo de la televisión y habla de sus proyectos para los próximos meses.

La ganadora de Gran Hermano 17 ha cerrado un año especialmente bueno, ya que ha puesto en marcha su propio reality junto a Rodrigo, su pareja, en Mtmad. "Siento que ha sido el mejor año de mi vida".



Además, para 2018 tiene nuevos proyectos. La peluquera está dispuesta a abrir una academia de estética en Madrid.

"Mi madre me dice que está muy orgullosa de mí porque la fama no me ha cambiado. Sigo siendo muy familiar aunque ahora les tenga lejos. No me gusta salir por las discotecas donde van los famosos. Yo la fiesta me la pego con mis amigas de siempre por los bares de siempre de Valencia. Y mis copas me las pago yo", dice Bea Retamal, conocida por sus seguidores como Naranjita.

