Las nuevas confesiones sexuales de María Lapiedra: de Joan Laporta al problema de erección de Gustavo González Ecoteuve.es 30/12/2017

Además saca otros secretos relacionados con Gustavo González

Desde que estallase la noticia del affaire entre María Lapiedra y Gustavo Gónzalez no han parado de salir informaciones nada favorecedoras sobre ambos. Esta vez la perjudicada ha sido la filóloga, su biógrafo ha dado unas declaraciones que dejan bastante mal a la actriz, de las que Socialité se ha hecho eco.

Rafa Fernández, el encargado de recopilar todos los episodios de la vida de María ha decidido sacar los trapos sucios de la actriz, desvelando secretos que todavía no habían salido a la luz.

Según él María "congelaba el semen como prueba de la gente famosa que se acostaba". Además confesaba que la actriz no había tenido éxito en su cometido: "Creo que me contó que se liaba haciéndolo, que lo escupió sobre una servilleta y al final no pudo", dijo.

Pero esto no es lo único que suelta el biógrafo, asegura que María no está enamorada de Gustavo y que lo que quiere es seguir saliendo en televisión: "Lo único que le interesa en la vida es seguir siendo alguien. Se ha agarrado a esa relación para no desaparecer", confesó.

Además el biógrafo también ha querido hablar sobre el miembro viril del colaborador, del que confiesa que "su mal funcionamiento le ha llevado a ser calificado como 'paraguas chino'" porque según le habría contado María "se le caía todo el rato, más de lo normal".

Revela como conoció a Joan Laporta

El escritor no solo habla de la relación con Gustavo, no se corta y explica el momento en el que María Lapiedra y el expresidente del Fútbol Club Barcelona se conocieron: "La primera vez que Laporta la vio, le tiró del tanga directamente, ella se quedó muy cortada, pero encantada porque era un señor muy poderoso y le venía de perlas para sus fines".

