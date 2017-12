Un andaluz rechaza a su pareja en 'First Dates' por realizar un comentario ofensivo sobre Semana Santa Ecoteuve.es 30/12/2017 - 12:05 1 Comentario

"Yo tampoco soy religioso, pero la Semana Santa es una tradición de tu tierra que tienes respetar y no puedes decir esas cosas, porque ofenden a mucha gente"

Como cada día, el restaurante de First Dates acoge a diferentes personas que buscan encontrar su alma gemela. A pesar de que no siempre funciona, el programa siempre cuenta con solteros que dan su voto de confianza al formato y las citas a ciegas no cesan.

En esta ocasión la oportunidad la tuvieron José y Manuela. Él, andaluz y exmilitar convertido en empresario con tatuajes por todo el cuerpo y piercings en las mejillas y los dientes, fue el primero en llegar al restaurante. El match estaba aparentemente asegurado con Manuela que se autodefine como "muy patriota", con su tatuaje dedicado a los caídos por España y además una marcada atracción sexual por los hombres con uniforme.

Poco después de conocerse, Manuela no tuvo ningún reparo en decir a su compañero las cosas que no le gustaban de él, sobretodo los piercings en la cara y los dientes: "Eso te lo puedes quitar", le dijo.

A José esto no pareció importarle en absoluto ya que no hizo ni si quiera amago en quitar sus pendientes. La conversación fue avanzando y extrañamente pasaron a hablar de la hiperactividad sexual de Manuela a la religión y la Semana Santa. El exmilitar se confesó ateo pero respetuoso con las tradiciones de su región. Su acompañante mostró una opinión totalmente contraria: "Por ejemplo, a mi la Semana Santa me da arcadas. Yo defiendo a mi país, no defiendo a un Cristo", dijo.

Éste comentario destrozó por completo una cita que iba viento en popa. "Yo tampoco soy religioso, pero la Semana Santa es una tradición de tu tierra que tienes respetar y no puedes decir esas cosas, porque ofenden a mucha gente", contestó el andaluz.

Cuando llegó el momento decisivo en el que los comensales deciden si tendrán o no una segunda cita, ésta fue la respuesta de José:"No tendría una segunda cita con Manuela porque hay cosas que no me gustan, como lo que ha dicho sobre la Semana Santa", y hasta ahí llegó la primera y última cita para ambos. Tendrán que buscar otro método para encontrar el amor.

