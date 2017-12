'Little Big Show' se lleva buenos y malos comentarios a partes iguales en las redes el día de su estreno

El último viernes del año se despidió con fuerza gracias al estreno de Little Big Show, un nuevo talent en el que varios niños serán los protagonistas mostrando el talento que poseen, presentado por Carlos Sobera.

En la gala se dieron cita todo tipo de talentos: bailarines, gimnastas, cantantes... algunos de ellos sin superar los 6 años de edad. Como era de esperar, el estreno generó muchos comentarios en redes sociales, mientras que unos quedaban alucinados con el talento de los pequeños, otros se mostraban indignados con la presión que a la que estaban sometidos a tan corta edad.

Me los como, por favoooor ???? #LittleBigShow pic.twitter.com/F95YUXEZ56

Me da tanta rabia que se metan con la gente solo porque hace cosas distintas de lo que hacen ellos.. a mi me parece genial que ya con su edad sepa que se quiere dedicar al ballet cuando niños de su edad solo saben comerse los mocos, que envidiosa es la gente #LittleBigShow

A mi no me parece monería o ternura que un niño de 5 años y una niña de 6 años bailen un tango en un programa de TV. Me produce lástima y rabia por el explote de sus padres. #LittleBigShow