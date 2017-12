El duro mensaje de Navidad de Belén Esteban a Jesulín: "Cada uno tiene en la vida lo que se merece" Ecoteuve.es 29/12/2017 - 19:40 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame' dedica un dardo al padre de su hija Andreíta

El matrimonio entre Jesulín de Ubrique y María José Campanario podría no estar atravesando su mejor momento y hay quienes apuntan a que ya están al borde de la separación.

Este viernes, Sálvame ha debatido sobre este asunto con la presencia de Belén Esteban en plató. La tertuliana ha comenzado manteniéndose al margen: "A mí la vida de ellos me da exactamente igual", prometió en un primer momento para terminar dedicándole todo un dardo envenenado al padre de su hija.

Kiko Hernández le preguntó si su vida mejoraría si su ex se separa de Campanario: "Yo no puedo echar la culpa a esta señora. El único culpable es este señor", dijo en lo que a ella le afectaba.

"Sería falsa si dijera que me diera pena. ¿Se puede poner alguien en mi lugar? ¿A esta gente le preocupa lo que me pase en mi casa? Han sido tantos años y tantas cosas... Cada uno tiene en la vida lo que se merece", dijo en todo un 'zasca' a Jesulín. "Y no lo digo por ella, de verdad, que no deseo que esté como está, lo digo por Jesús. En la vida, según actúas... te viene", dijo mirando a cámara.

