El 'zasca' de Paz Padilla a María Lapiedra en 'Sálvame' por el conflicto con su marido

Ecoteuve.es 29/12/2017 - 19:31

La presentadora asegura que no quiere a Mark: "Quererle no es hacerle eso"

María Lapiedra y Gustavo González son los personajes del momento en el mundo de la prensa rosa. Sálvame lo sabe y no ha desperdiciado un solo día de esta Navidad para convertir el asunto en el tema principal de cada día.

Este jueves, Mark Hamilton, todavía marido de Lapiedra, se derrumbaba en directo reconociendo sentirse "perdido" tras asumir que el matrimonio con su mujer "estaba roto". La artista ha podido ver las imágenes este viernes y dar su opinión sobre la reacción de Hamilton al resto de colaboradores del programa.

Lapiedra aseguró que le duele ver a su marido así, ya que considera que todavía le "quiere" y le querrá "siempre" dado que es el padre de sus dos hijas. Paz Padilla no se ha podido contener y le ha dedicado un 'zasca' que resonó en el plató de Telecinco. "Tú no le has querido nunca. Querer a una persona no es hacerle esto", le espetó ante la estupefacta mirada de la invitada.

