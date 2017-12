La crítica más dura de Carmen Lomana contra las Campos: "La fealdad engancha" Ecoteuve.es 29/12/2017 - 14:38 0 Comentarios

La socialité carga contra la presentadora en 'AR': "Está manejada por la necesidad"

Carmen Lomana ha sido uno de los personajes públicos que más duramente ha cargado contra Las Campos tras la emisión de la entrega navideña de su reality en la que los espectadores pudieron ser testigos de su viaje a Nueva York. "Algo tan espantoso y vulgar hay que verlo. Solo se ve una vez en la vida. Si hubiese un Nobel de fealdad y vulgaridad lo ganaban", escribió en Twitter.

Una reportera de El Programa de Ana Rosa no pudo evitar preguntarle por este asunto a la socialité, que añadió nuevas críticas a la presentadora de Telecinco y sus hijas. "He dicho lo que me ha parecido. ¿Se me está criticando a mí? Deberían criticarlas a ellas por hacer semejantes cosas", empezó diciendo.

No obstante, confesó que siguió el reality: "Ayer, que no iba a verlo, lo vi porque la fealdad engancha. Empezaron a llamarme mis amigas, a hacer risas diciéndome que lo siguiera viendo. Y yo les dije que no porque me estaba dañando mi sentido estético", opinó.

Aunque destacó la figura de Maria Teresa, afirmó no saber el motivo pro el que se prestaba a hacer según qué cosas en televisión. "Es una mujer estupenda y ha hecho unos programas estupendos. Por eso no entiendo por qué está haciendo estas cosas", valoró negando que estuviera manejada por sus hijas Terelu y Carmen Borrego. "Creo que está manejada por la necesidad. Probablemente económica, si no, no haría estas cosas", sentenció.

