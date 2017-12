Olga Hueso vuelve con 'Homo Zapping': "Hago de Lolita Flores y Bibiana Fernández" Ecoteuve.es 15:31 - 29/12/2017 0 Comentarios

"No queremos defraudar en el directo de Feliz Año Neox"

Antes de comenzar el 2018, vuelve Homo Zapping como plato estrella de la gran celebración de Feliz Año Neox. El sábado 30 (23.00), los espectadores de la cadena de Atresmedia TV disfrutarán de nuevos sketches que parodian programas destacados que se han podido ver en la televisión nacional a lo largo del 2017, con un Especial que seguirá el esquema habitual del espacio de humor televisivo.

Junto a rostros habituales de Homo Zapping como Ana Pastor, Antonio García Ferreras, Iker Jiménez, Gloria Serra o Carlos Sobera, se suman nuevas parodias a esta noche tan especial. Debutarán espacios y personajes como el jurado de Tu cara me suena, Amaia, Alfred y Los Javis (OT); los estilistas de Cámbiame; Jordi Cruz, Samantha, Pepe Rodríguez, Anabel Alonso y Bibiana Fernández de MasterChef Celebrity; La Ruleta de la Suerte; y Big Bang, entre otros.

Cuando se acerque la medianoche será el turno para la celebración de las tradicionales 'preuvas' de Neox. Este año en directo desde la madrileña Puerta del Sol, María Teresa Campos (Olga Hueso), Alberto Chicote (Javier Quero) y Àngel Llàcer (Víctor Gómez) serán los encargados de recibir al 2018 con los espectadores por todo lo alto.

Mario Vaquerizo (Elías Torrecillas) estará en la plaza para vivir el ambiente festivo, ya que se quiere hacer un megaselfie en la Puerta del Sol para recibir al 2018 de la mejor manera posible.

Además, Feliz Año Neox tendrá la colaboración estelar de rostros conocidos por el gran público como por ejemplo, Cristina Pardo y Jorge Fernández, que se dejarán caer a lo largo de este Especial de fin de año para participar en algunos de los nuevos sketches.

Asimismo, una cena de Nochevieja organizada en la casa de los periodistas Antonio García Ferreras (Raúl Pérez) y Ana Pastor (Mónica Pérez) a la que acuden Las Campos, Bertín Obsorne, Àngel Llácer, Iker Jiménez (Jordi Ríos) y Eduardo Inda (David Fernández) será el centro de las tramas de este nuevo Especial.

Olga Hueso, entre las nuevas caras de 'Homo Zapping'

José Corbacho y Edu Soto regresan a casa, a la gran familia de Homo Zapping para derrochar humor y talento propios con nuevos personajes, como Olga Hueso, a quien el equipo de Atresmedia TV ha tenido el placer de entrevistar:

Olga, ¿estáis con energía y ganas para hacer las 'preuvas' en directo de Feliz Año Neox?

Estamos a tope de ganas, la energía a mil. Sabemos que tenemos responsabilidad, porque hay muchos seguidores del programa, y no queremos defraudarles en el directo. Queremos crear, divertirles y que despidan con nosotros el año. Es tan divertido hacer Homo Zapping, que se te olvida todo.

¿Cómo te preparas para el directo?

Me gusta prepararme sobre todo de cabeza. Sé que voy a disfrutar, que voy a pasarlo bien, que tengo la oportunidad de despedir el año con un personaje dando las uvas. Es algo fantástico.

La experiencia del año pasado fue buenísima, lo pasamos genial. El directo impresiona, pero es emocionante ver tanta gente en la Puerta del Sol.

Una vez que dicen "estamos en directo", todo nervio se pasa y nos ponemos a la acción encantados. A disfrutar, porque tenemos muy buen equipo y estamos preparados para improvisar y lo que haga falta. Con mentalidad.

¿Qué nos puedes avanzar de tus nuevos sketches?

Repito como María Teresa Campos y Glòria Serra, y tengo personajes nuevos como pueden ser Lolita Flores o Bibiana Fernández. Nos reímos mucho haciendo MasterChef.

Cada vez que hago un sketch pienso que 'este es el bueno', pero no, porque el siguiente es mejor. El nivel en este especial es altísimo. Sé que las parodias de mis compañeros son buenísimas. Les oía estando en maquillaje, grabando sus sketches y todo eran risas. Son maestros del humor.

Hay fichajes nuevos, como el regreso de rostros clásicos de la anterior etapa como José Corbacho y Edu Soto ¿Cómo les habéis recibido? ¿Alguna broma o novatada?

¡Qué va! Corbacho y Edu Soto tienen tantísima experiencia, que solo puedo aprender de ellos. Les hemos recibido con los brazos abiertos, nos los pasamos en grande grabando. Ha sido un regalo.

La química con Silvia Abril ya os sale sola...

¡Sí! Silvia y yo hemos trabajado juntas antes, en el teatro. Tenemos muchísima química juntas. Con Las Campos la hemos afianzado. ¿Un apodo para nosotras? ¡Somos las sisters!

¿Qué feedback del público has recibido de los nuevos programas de 'Homo Zapping'?

Ha sido muy bueno. Hasta otros equipos y programas donde he estado me han dado la enhorabuena, me han felicitado. Que les gusta mis imitaciones, y con mucho cariño la de María Teresa Campos.

La gente siempre tiene ganas de Homo Zapping. Tiene muchos seguidores. Es un producto que merece estar en la televisión, y por eso estamos agradecidos a Neox, que nos deje hacer nuestro trabajo.

Un deseo para el 2018...

Vivir de mi trabajo, mi trabajo me apasiona. Lo normal, lo de todo el mundo. Soy muy clasicona.

¿Por qué hay que estar pegados al televisor este 30 de diciembre?

No se lo pueden perder este año, porque al día siguiente van a tener la necesidad de comentar todos los sketches que hemos hecho. Los guiones están mejorados, hay nuevos programas... Van a poder disfrutar con nosotros, solo queremos hacer reír.

