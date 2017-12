Frank Cuesta estalla por el vídeo viral de un pingüino: "Ni puta gracia"

Frank Cuesta es un fiel defensor de los animales y cada vez que se atenta contra ellos, no duda en dar su opinión al respecto. En esta ocasión, no ha podido evitar criticar un vídeo que ha publicado el Zoo de Edimburgo en el que aparece un pingüino saltando sin parar.

Por este motivo, el herpetólogo ha decidido publicar un vídeo titulado 'Ni puta gracia', en el que se desahoga y acusa a algunos recintos de ser una cárcel de animales, en los que éstos son prisioneros y utilizados como una "gracieta" para ofrecer diversión a los visitantes del recinto.

Frank comienza el vídeo hablando de lo importantes que han sido los zoos y en lo que se están convirtiendo: "Fueron importantes y necesarios, sobre todo para estudiar los comportamientos y la genética animal (...) han evolucionado a algo peor que los circos. (...) Son circos".

Lo que más ha enfadado al presentador ha sido que la cuenta del Zoo de Edimburgo ha publicado esta foto explicando que el pingüino salta porque está "alegre", con lo que Frank no está muy de acuerdo.

Cuesta ha decidido dar una explicación muy crítica de lo que realmente le está pasando al animal: "Vamos a ver, este pingüino es el saltador de rocas porque va a saltos, pero lo que está enseñando es un comportamiento típico de una estereotipia; este bicho está loco. Es como si metes a una persona en la cárcel, a cadena perpetua, sin haber cometido ningún delito, se vuelve loco".

"Por eso digo que no tiene ni puta gracia", continúa bastante enfadado, "estar viendo un vídeo donde un pingüino está saltando y parece que lo hace de alegría. No es así: está loco perdido. Es un animal que psicológicamente está destrozado", dijo.

Looks like no one can contain their excitement on Christmas morning!



From all of us here at Edinburgh Zoo we hope you have a very #MerryChristmas.#HoppingMadRockhopper pic.twitter.com/dqydnIRmYW