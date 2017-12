Israel Lancho, de 'GH VIP', víctima de una paliza por intentar evitar un robo Ecoteuve.es 13:50 - 29/12/2017 0 Comentarios

El diestro explica que fue agredido por unos presuntos ladrones en su tienda

Israel Lancho es recordado por haber sido uno de los mejores amigos de Belén Esteban en la edición que compartieron de GH VIP. Desde que el programa terminase poco se había hablado del torero, pero ahora es noticia por haber sido víctima de un robo en la tienda que tiene en Badajoz.

El diestro ha explicado que un desconocido entraba en el establecimiento con intención de robar una cesta de embutidos y vino valorada en 200 o 300 euros. Su novia, que se encontraba dentro del local, se dio cuenta de lo que estaba pasando y avisó a Israel, que intentó impedirlo.

La cosa fue a peor cuando un amigo del presunto ladrón entró en escena y comenzó a golpear al torero propinándole puñetazos y golpes en la cabeza con un paraguas. Esto hizo que el torero soltase al individuo y consiguiese escapar con la mercancía.

A pesar de que ambos consiguieron huir, gracias a la colaboración de los ciudadanos, la Policía consiguió encontrarlos y detenerlos poco después de lo sucedido.

"Me decían que me iban a rajar, así que ahora están acusados de robo con violencia y amenazas", ha explicado Lancho a medios extremeños.

Los supuestos ladrones se han defendido explicado que son víctimas. "Ahora dicen que me van a denunciar a mí", confesaba el torero,"cuando yo lo único que hice fue intentar retenerlos hasta que pudiera venir la Policía. ¡Sólo quería que no volvieran por aquí! Es la primera vez que me veo en una situación así. Ahora sólo falta que me condenen por agresión y que cuando vaya a torear a Perú me nieguen el visado. Dime tú a mí qué clase de país es este".

El diestro aprovechaba las redes sociales para compartir el duro trance por el que está pasando con todos sus seguidores.

PUBLICIDAD