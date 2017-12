Toño Sanchís, a la carga de nuevo contra Belén Esteban: "No habla porque no le compran la información" Ecoteuve.es 28/12/2017 - 19:50 0 Comentarios

El mánager arremete contra la tertuliana desde 'El programa de Ana Rosa'

Toño Sanchís ha acudido este jueves al plató de El Programa de Ana Rosa y tras, conocer la noticia del embargo de hasta 34.000 euros de su cuenta a favor de Belén Esteban, ha comentado que el comienzo del pago de su deuda lo hace "de forma involuntaria y por una orden judicial".

Aunque le preguntaron por este pago, el prefirió permanecer en silencio con este tema y aprovechar la oportunidad para cargar contra ella: "A mí lo que me alucina es que diga que no puede hablar cuando ha estado tres años hablando de mí", empezó diciendo. "No sé, no contesto", decía cada vez que le preguntaban por la sentencia que le obliga a pagar 600.000 a la colaboradora de Sálvame.

"Dice que no habla porque se lo recomiendan sus abogados, pero la verdad es que ha intentado vender la historia y le han dicho que no, no habla porque no le han comprado esta información", prosiguió antes de enzarzarse con Antonio Rossi. "Le dices de mi parte a tu abogado que te haga mejor las cosas a como te las ha hecho con Belén Esteban, que como las sigas haciendo así de mal, vas a seguir pagando", dijo el tertuliano en un dardo al mánager.

