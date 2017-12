La "premonitoria" foto de María Teresa Campos que 'vaticinó' la caída de las Torres Gemelas Ecoteuve.es 28/12/2017 - 17:53 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco desvela en su reality una sorprendente anécdota

El especial navideño de Las Campos mostró a los espectadores el viaje de María Teresa y sus hijas Terelu y Carmen a Nueva York. Una entrega que dejó varios momentazos a la audiencia como el orgasmo de la primogénita con 'el mejor' perrito caliente de la ciudad o el pastizal que se dejó la presentadora en una tienda de zapatos.

Sin embargo, una de las anécdotas más destacadas llegó en los últimos minutos del episodio, cuando las tres protagonistas del reality se asomaron al balcón del The River Café de Brooklyn para decir adiós a la gran manzana con unas vistas impresionantes de la ciudad.

Fue en ese momento cuando María Teresa aseguró que esta era la segunda vez que se hacía una foto en ese lugar. "La diferencia es que cuando yo me hago la última foto aquí estaban las Torres Gemelas", dijo antes de contar un hecho que ella asumió como todo un vaticinio.

"De allí venían unas nubes negras, unos nubarrones negros muy grandes. Yo me hice la foto y, a los quince días, las torres caen", explicó a sus hijas. "Para mí esa foto es premonitoria y no me puedo olvidar de ella", reflexionó.

