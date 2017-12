La "regresión total" de Edu Soto con 'Homo Zapping': "Parece que no han pasado los años" Ecoteuve.es 18:51 - 28/12/2017 0 Comentarios

El actor concede una entrevista antes de participar en el especial de Neox

Edu Soto no ha querido faltar a la gran cita de Feliz Año Neox. El actor, humorista y cantante regresa a la que fue su casa, a Homo Zapping, con el especial que se podrá ver este 30 de diciembre.

Él también puso su granito de arena varias ocasiones en la anterior etapa de Homo Zapping con hilarantes personajes anónimos y en programas que se emitían por aquel entonces. En esa época se gestaba también una de sus creaciones para el recuerdo, el Neng de Castefa, nacido en los tiempos de Buenafuente, de Antena 3.

Ahora, con ficción y entretenimiento a sus espaldas en todos estos años, Edu Soto vuelve a encontrarse con viejos conocidos como Jordi Ríos, Silvia Abril, Corbacho, Mónica Pérez..., y también se ha encontrado con "la sangre nueva" -como él mismo dice-, y que ha ido llegando al espacio en Neox.

¿Qué se siente al volver a Homo Zapping con Feliz Año Neox?

Volver al set de Homo Zapping, volver al plató donde estuve tanto tiempo de mi vida haciendo Buenafuente, encontrarte con el equipo técnico, maquillaje... Es una regresión total muy positiva. Parece que no han pasado los años. Regresamos a las pelucas, postizos, etc. Es una época de mi vida que recuerdo con mucho cariño, con mucha felicidad.

¿Cómo ha sido rodar con los nuevos fichajes y vivir el reencuentro con viejos conocidos como Silvia Abril, Corbacho, Jordi Ríos, Mónica Pérez...?

Lo mejor de grabar con esta gente es que mientras estamos esperando a que coloquen los micros, las cámaras, o te estás maquillando, y mientras estás preparando el sketch, es una bendición rodearte de todo este equipo. Es una risa detrás de otra. Hemos hecho el programa durante tanto tiempo que sale todo solo, rodado. Los momentos de espera con ellos son maravillosos, son amigos y gente que te alegra la vida.

¿Qué opinas de los nuevos rostros, de esta nueva etapa?

Toda sangre nueva es buena, bienvenida es. El mundo está lleno de talento, hay que ir dando salida precisamente a esta gente talentosa, con ganas y que renueva el humor de nuestro país. Doy la bienvenida a los nuevos y cuantos más lleguen, mejor. La diversidad es algo muy necesario en el universo del humor.

¿Puedes avanzar algunos detalles de tus nuevos personajes?

Es el sello de El Terrat y Homo Zapping. Nuevos personajes y sobre todo risas contenidas cuando grabamos. Lo que más deseo es que cuando llegue a las casas también llegue esa carcajada y además los espectadores no tienen que contenérsela. Todo lo hacemos para ellos. Es una fórmula que conozco bien y sé que lo que hacemos es de calidad, y es divertido. Regalamos alegría para la gente.

Tengo varios y nuevos personajes. Me podréis ver con Iker Jiménez o de experto en 'AR', a quien da vida a Silvia Abril.

¿Qué tiene Homo Zapping para que la gente siempre os reciba con los brazos abiertos?

Es un programa que sigue ofertando una hornada de grandísimos humoristas y actores. Silvia Abril, Jordi Ríos, Paco León, Corbacho... La gente recuerda una generación a la que todos les tenemos mucho cariño.

¿Algún recuerdo que tengas grabado para siempre?

Más que un recuerdo en concreto, es una experiencia. El circo que se monta en un programa de ese tipo. Cada día vas maquillado de una manera, cambias de vestuario... Ir por los pasillos es un espectáculo. Es un programa muy divertido tanto para los que lo ven como para nosotros haciéndolo. Es un circo, en el buen sentido.

¿Cuál es el tipo de humor favorito de Edu Soto?

Yo soy bastante difícil. En casa del herrero, cuchillo de palo. David Fernández es alguien por el que tengo una total debilidad, que me regala su risa, me da flojera. Además, Faemino y Cansado es una gran escuela, con los que he reído mucho como espectador.

Un deseo para este 2018...

La gente me para mucho y me da las gracias por hacerles reír. Según me dicen, están necesitados de risa. Yendo un poco en contra de mi profesión, que la gente no nos necesite tanto, que esté animada. Y después, un deseo personal es que el 2018 me dé mucha salud para una banda de música que estoy creando. Espero que este nuevo año sea próspero y que demos mucha alegría con la música también. Es muy balsámica.

PUBLICIDAD