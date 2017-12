Una chica confiesa su pobre vida sexual y recibe una brutal contestación en 'First Dates' Ecoteuve.es 16:39 - 28/12/2017 3 Comentarios

"Madre mía, hija, no te removieron bien el puchero"

Todo apuntaba a una estupenda velada entre Margot y Randy. La joven catalana de 21 años, que acudió por segunda vez a First Dates, y el joven de 27 años de procedencia salmantina, parecían tener buen feeling durante su cena, hasta que Margot decidió hacer una incómoda confesión sexual.

Tras recordar la pésima experiencia que tuvo en la primera ocasión en el programa de citas de Cuatro, Margot se lanzó y comentó lo poco apasionante que había sido su vida sexual hasta el momento.

"No he tenido mucha suerte, solo dos veces. Con un chico hasta me eché a llorar, porque me sentí querida por primera vez. Y la segunda, fue la primera vez que tuve un orgasmo".

Ante la situación tan embarazosa, Randy reaccionó de una manera que ha pasado poco desapercibida en las redes, que se han llenado de opiniones y memes haciendo alusión a su comentario: "Madre mía, hija, no te removieron bien el puchero", dijo sin ningún tapujo el joven.

Más tarde, ya en el reservado, la pareja intercambió un par de besos, y aunque Margot estaba dispuesta a concertar una segunda cita con su acompañante, este se ha negado. "Menos mal que Margot es una crack hasta para encajar un no", twiteaba el equipo del programa.

