El aplaudido 'zasca' de Ana Morgade al comentario machista de uno de sus seguidores Ecoteuve.es 28/12/2017 - 12:21 0 Comentarios

La colaboradora de 'Zapeando' responde irónica a un tuitero que intentaba 'piropearla'

Ana Morgade es una de las colaboradoras de Zapeando más activas en las redes sociales. Y al contrario que alguno de sus compañeros, la humorista suele responder a gran parte de los comentarios que le dejan sus seguidores a traves de Twitter.

La cómica no se calla ante las críticas y responde a las mismas con la ironía que le caracteriza para retratar a los usuarios que intentan increparla. Es lo que ha sucedido este miércoles con un seguidor que utilizó un comentario de lo más machista para intentar 'elogiarla'.

"Eres la que más gracia me hace de El Intermedio. Y no lo digo porque tengas tetazas, que no vives de ellas como otras. Es que eres muy graciosa", le dijo el usuario. "Es que soy graciosísima viendo el Intermedio desde casa. El día que contraten mi tetazas (y el resto de mi cuerpo, espero, trabajar en cosas distintas nos resultaría incomodísimo a las tres), ya os vais a tronchar", replicó Morgade en una aplaudida respuesta que acumula en pocas horas miles de 'likes' y otro gran centenar de retuits.

Es que soy graciosísima viendo el Intermedio desde casa. El día que contraten mi tetazas (y el resto de mi cuerpo, espero, trabajar en cosas distintas nos resultaría incomodísimo a las tres), ya os vais a tronchar. pic.twitter.com/MS69IWdEGt — ana morgade (@ana_morgade) 27 de diciembre de 2017

PUBLICIDAD