Facundo, concursante de 'Granjero busca esposa', desvela que tiene cáncer: "Contarlo me hace más fuerte" Ecoteuve.es 27/12/2017 - 19:00 0 Comentarios

El participante del reality de Cuatro sorprende a sus seguidores con sus palabras

Pocas horas antes del estreno de la nueva entrega de Granjero busca esposa, Facundo, uno de los protagonistas del programa, ha dejado helados a sus seguidores con un mensaje publicado en sus redes sociales. El catalán ha desvelado que tiene cáncer, pero ha lanzado un mensaje de tranquilidad a sus fans al asegurar que se encuentra con fuerzas para superarlo.

"Hoy tengo una necesidad de abrirme. Desde hace días me lo estaba guardando para mí, pero ahora me doy cuenta de que cada vez que lo cuento me siento más fuerte", empezó diciendo.

"Tengo unos dolores abdominales y de lumbares que están producidos por un tumor cancerígeno en mis intestinos. Al ser cáncer los médicos han decidido operarme lo antes posible, el día 8 de enero", ha explicado. "No quiero que nadie se preocupe. Yo estoy fuerte, en forma y lo voy a superar sí o sí", concluye antes de animar a sus seguidores a que vean la nueva entrega del reality que emite esta noche Cuatro.

Mandamos todo nuestro apoyo a Facundo. Para que nuestros ánimos te hagan más fuerte> https://t.co/pUJvl60syl pic.twitter.com/4p6llwyWOP — FremantleMedia ESP (@FremantleESP) 27 de diciembre de 2017

PUBLICIDAD