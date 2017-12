El comentario de una mujer sobre su difunto marido que escandalizó a los espectadores de 'First Dates' Ecoteuve.es 27/12/2017 - 12:21 1 Comentario

Yolanda lamentó en el programa de Cuatro que no le había dejado una pensión

Yolanda llegó este martes al restaurante de First Dates dispuesta a encontrar un nuevo amor después de haber perdido a su marido. La mujer se definió como gótica y transgresora, sin embargo, no fue su estilismo lo que más escandalizó a los espectadores del programa.

"Doy miedo muchas veces pero es la capa que me pongo. Me encanta lo de los góticos y vestir de negro, aunque me gusta la copla. Soy multiusos", empezó diciendo.

Acto seguido, lanzó su polémico comentario: "Soy viuda y sin pensión. Fue el regalito que me dejó mi marido... morirse sin haber cotizado lo suficiente. Así que, tengo que seguir luchando para seguir ayudando a mis hijos", llegó a asegurar Yolanda.

"Busco alguien que me quiera, me cuide y no como si fuera una niña pequeña, sino que me admire y me valore. Eso es el amor", afirmó justo después de que las personas que seguían el programa ya hubieran puesto el grito en el cielo.

Quilla, tampoco hubiera tu marido querido morirse... #FirstDates517 — Silvia C. (@ZIRVICAS) 26 de diciembre de 2017

#FirstDates517 Yolanda criticando al difunto marido por morirse antes de tiempo. — Pakun (@PISTACHOCANIBAL) 26 de diciembre de 2017

Qué poca vergüenza el marido. Pues no va y se muere!!! Es que...... #FirstDates517 — Perico de los Palotes (@Alitorcano) 26 de diciembre de 2017

#firstdates517 Busca un hombre o una paga?? — yolandarp (@yolandarp1) 26 de diciembre de 2017

Esta busca una pensión, que parece que es por lo que estaba con el marido, ya que es lo único que ha recordado de él #FirstDates517 — Alicia (@Aa_7102) 26 de diciembre de 2017

PUBLICIDAD