La borrasca 'Bruno' atraca a Mayka Navarro: "No podrá conmigo y mis kilos" Ecoteuve.es 27/12/2017 - 10:24 0 Comentarios

El fuerte viento en Barcelona ha 'boicoteado' el directo de la periodista

Este miércoles llega Bruno, una potente borrasca que dejará lluvias y viento en toda España. Una de las primeras en notar su fuerza ha sido la periodista Mayka Navarro, colaboradora de El programa de Ana Rosa.

La reportera ha hecho una conexión en directo a las puertas del Parlament de Cataluña con gran dificultad por la fuerza del viento que soplaba en ese momento y que hacía que su cara quedase totalmente cubierta por su pelo.

La propia Ana Rosa Quintana ha bromeado con la imagen. "Veo que Bruno va a por ti", ha dicho la presentadora de Telecinco.

"Sí, ha venido. No sé si hay un microclima a las puertas del Parlament, pero no te preocupes. Yo y mis kilos aguantaremos. Bruno no podrá con nosotros". ha dicho la periodista tirando de su habitual simpatía.

PUBLICIDAD