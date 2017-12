Terelu y Carmen Borrego, enfrentadas antes del estreno de 'Las Campos': "No me saluda" Ecoteuve.es 27/12/2017 - 9:58 0 Comentarios

Las hermanas se mostraron muy distantes en una entrevista en 'Sálvame'

Terelu Campos y Carmen Borrego protagonizan este miércoles, con su madre María Teresa Campos, el regreso de Las Campos, el reality de Telecinco que en esta ocasión se traslada a Nueva York.

Un día antes del estreno de la nueva edición de su programa, las hermanas se mostraron más que distanciadas en Sálvame. De hecho, ni se hablaron cuando fueron entrevistadas por Jorge Javier Vázquez.

"Pregúntaselo a ella, que no me ha saludado", respondió Carmen Borrego cuando Kiko Hernández preguntó qué les pasaba y por qué estaban tan serias.

"Llevo una tarde muy fastidiada. No estoy contenta", añadió la hermana de las Campos. Terelu, por su parte, no quiso entrar en disputas y prefirió guardar silencio. "No me vas a encontrar, Kiko", dijo la colaboradora.

