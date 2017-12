María Lapiedra pierde los nervios, estalla contra Gustavo González y amenaza con denunciar a María Patiño Ecoteuve.es 27/12/2017 - 9:09 0 Comentarios

La ex actriz porno estuvo a punto de expulsar al equipo de 'Sálvame' de su casa

El culebrón de María Lapiedra y Gustavo González ha dado un paso más y ahora tiene nuevas 'víctimas': María Patiño. La ex actriz porno amenazó con demandar a la periodista por decir que iba a cobrar un dinero por unas fotos de ella y González en Budapest.

Gustavo abandonó el plató de Sálvame "porque recibió un mensaje que le decía que María estaba pidiendo el 50% de esas fotos", según Patiño.

"Eso es mentira y como sigáis mintiendo os voy a denunciar", estalló Lapiedra. "Yo no he pedido nada por esas fotos, ni siquiera sé cómo se han hecho públicas", añadió.

La ex actriz también desmintió que hubiera pactado un posado con Mark, su todavía pareja. "Yo no he hecho ningún reportaje con él. Lo veréis porque no va a salir y por eso María Patiño va a quedar de mentirosa", prosiguió Lapiedra, muy nerviosa y gritando desde su casa en Barcelona. Gustavo González defendió la información que estaba dando su compañera.

La tensión fue tal que Lapidrea acabó negándose a seguir hablando. Además, se levantó y amenazó con expulsar al equipo de Sálvame de su casa.

