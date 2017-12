Miriam frustra los duetos soñados de Aitana y Cepeda y Amaia y Alfred para el chat 'Disney' de 'OT' Ecoteuve.es 26/12/2017 - 17:17 0 Comentarios

La gallega se enfada por el reparto de las canciones que interpretarán el lunes

Noemí Galera volvió a encontrarse este martes con los concursantes de OT tras su salida de la Academia por Navidad. Y después de echarles la bronca por no respetar las recomendaciones que ella y Tinet Rubira les dieron, anunció las canciones que tendrán que cantar en El Chat Disney que se celebrará tras la próxima gala del martes 2 de enero.

Tras enumerarlas, Galera les dio a ellos la opción de que se las repartieran según sus preferencias. Así pues, Aitana y Cepeda se pidieron Un mundo ideal (Aladín); Amaia y Alfred La Bella y la Bestia; Nerea Suéltalo (Frozen) y Roi y Ana Guerra Hay un amigo en mí (Toy Story). Agoney y Miriam no se pronunciaron en ningún momento hasta que la gallega se dio cuenta de que le iba a tocar la canción descartada. "A mí me da igual, la que sobre me la quedo", dijo Agoney varias veces.

"¿A mí cual me toca? Porque la última vez me tocó hacer la que no quiso ninguno", preguntó por su parte Miriam, que cuando le preguntaban cual quería cantar respondía que le daba igual. "Pues si te da igual...", le dijo Cepeda. "Ya, pero la ley del más rápido la llevamos utilizando desde que llegamos aquí", insistía Miriam visiblemente molesta.

"¿Te importaría cantar Bajo del mar?", le preguntó entonces Ana, haciéndole ver que si le daba igual cantar esa, el resto interpretaría la canción que sí deseaba. "El problema de Bajo del mar es el mismo que el de Dime de Beth, Agoney y yo no dijimos nada y nos quedó la que no quería nadie", explicó la gallega. "Pero como acabas de decir que te da igual, por eso te lo pregunto", replicó la tinerfeña. "Es que no me la sé tampoco... aunque realmente no me sé ninguna. Me sé la de Suéltalo y ni siquiera en español", reconocía Miriam después de generar el conflicto.

"Una cosa es que me dé igual y otra cosa es que como me dé igual siempre me quede lo último", volvía a repetir mientras que la opción de hacer un sorteo fue tomando fuerza. Nerea propuso a sus compañeros echarlo a suerte y un comentario de Cepeda volvió a encender a Miriam. "Ya no cantamos Un mundo ideal", le dijo el gallego a Aitana.

"Pero que no sea solo por mí. Parece que quedo yo de que no quiero que hagáis Un mundo ideal. Me parece fatal que te lo tomes así. Me sabe mal decirlo yo y quedar de...", dijo en una nueva bronca con su compañero. "A mí me da igual cantar una u otra", reconocía Miriam de nuevo al tiempo que no cedía en quedarse con la descartada.

Finalmente, tras sortearlo (tanto las parejas, como los temas), el reparto de canciones se estableció de la siguiente manera:

Alfred y Roi: Bajo del Mar (La Sirenita)

Cepeda y Aitana: La Bella y la Bestia

Ana Guerra y Miriam: Un mundo ideal (Aladín)

Nerea y Amaia: Hay un amigo en mí (Toy Story)

Agoney: Suéltalo (Frozen)

PUBLICIDAD