La aplaudida postura del Padre Ángel con Bertín sobre las bodas homosexuales

El sacerdote confesó al presentador que ha bautizado hijos de gays y lesbianas

Bertín Osborne celebró este 25 de diciembre una entrega especial de Mi casa es la tuya en la que recibió la visita del Padre Ángel. El sacerdote sorprendió a todos con algunas confesiones sobre su vida y su postura ante determinadas polémicas que giran en torno a la Iglesia.

El Padre Ángel contó a Bertín lo mucho que le han increpado por bendecir bodas entre gays o lesbianas: "Me han criticado y llamado la atención. Cuando vienen dos que se quieren, sean chicos o chicas y te piden la bendición, ¿cómo se la voy a negar? Hay algunos a los que les gusta maldecir y eso sí son malas personas", empezó diciendo.

"Esos que maldicen o les mandan a los infiernos desde sus homilías o sus escritos, esos no tienen sentido común. "No sólo hay que bendecir, sino también bautizar a los hijos de gays y lesbianas. Yo los seguiré bautizando y, si no me dejan, al menos bendecirlos. Nadie me puede quitar de bendecir", confesó el entrevistado en una aplaudida reflexión.

Y es que el Padre Ángel es una figura atípica dentro de la institución que representa y a la que critica también cuando lo estima oportuno. "Yo tengo voto y jurado de obedecer a la Iglesia, pero también puedo decirle cosas que no me gustan. Eso no lo entiende la gente", aseguró entendiendo que la llegada del Papa Francisco marcó un cierto cambio de tendencia.

"La Iglesia ha cambiado mucho con este Papa. Esa es la iglesia en la que uno siempre creyó. Es un Papa con los pies en la tierra. Cuando hemos estado con los sin techo en Roma, verle como les coge, les acaricia, les habla... Eso sí que es la verdadera cara de Cristo", declaró.

"Pablo Iglesias no es el demonio"

El invitado también tuvo oportunidad de dar su visión sobre los políticos: "Son de carne y hueso. Pablo Iglesias no es el demonio. Y por decir eso se piensan que soy de Podemos. Y luego hablo de Aznar y dicen que soy del PP. En política hay gente insensata y agoreros. Yo hay cosas que no me gustan y se lo digo. A veces uno piensa quién pudiera estar ahí para decirles alguna cosa", se defendió.

