La celebrada lección de una mujer en 'First Dates' después de que su cita le confesara sus problemas sexuales Ecoteuve.es 26/12/2017 - 12:30 0 Comentarios

Marta y Gaetano protagonizan una bonita velada en el programa de Cuatro

El restaurante de First Dates vivió este 25 de diciembre una velada especial en la que se produjeron nuevas citas. Entre ellas, destacó la de Marta y Gaetano. Ella, a sus 57 años, acudió al programa con un objetivo muy claro: encontrar a alguien humilde, cariñoso y, lo más importante, muy activo sexual.

Tan clara tenía su premisa que Marta no dudó en ir al grano desde que encontró la oportunidad: "¿Y qué tal el sexo actualmente?", preguntó muy clara la mujer. "Yo poco, qué quieres que te diga. Porque le cuesta más levantar... Las cosas claras", dijo muy sincero él.

Acto seguido, Marta sorprendió a todos (a Gaetano el primero) al responder con una gran lección de empatía: "Siempre se piensan que para que haya un sexo agradable tiene que haber una erección total. Pues no. El sexo también se puede disfrutar de muchas maneras", reflexionó ella ganándose la confianza del hombre.

"Yo no sé si decírtelo. Las últimas dos veces que me he acostado con una mujer no me ha funcionado", dijo él con cierto pudor. "Los hombres, si no nos funciona, pensamos que no valemos un pimiento", confesó ante una nueva muestra de ánimo de la mujer.

"Pienso que sí valéis. Pienso que es algo que podemos superar juntos. Es cuestión de ganas, de sentirte bien con una persona", afirmó minutos antes de que tanto entendimiento diera sus frutos con un apasionado beso. "El beso ha sido un beso como Dios manda, con la boca abierta y la lengua bien, muy bien", desveló Gaetano.

