Camina, el nuevo himno de OT, fue presentado por los concursantes del programa en la gala especial de Navidad que TVE emitió este lunes, 25 de diciembre.

"¡Estoy tan emocionado! Me he sentido como si estuviera en el escenario cantando con ellos. Es todo un orgullo poner mi granito de arena", dijo Manu Guix, director musical de OT.

El profesor ayudó a los chicos a componer el tema que han ido preparando casi desde el inicio de esta temporada.

Después de su estreno, la canción se convirtió en la más vendida en las plataformas digitales. "Número 1 en iTunes. Flipo", dijo Guix.

