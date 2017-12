Rosa López da el relevo a Amaia de España y se "quita el palito" con Roberto Leal Ecoteuve.es 26/12/2017 - 9:03 0 Comentarios

Los concursantes de 'OT' estrenaron 'Camina', el nuevo himno del programa

Momento histórico en Operación Triunfo. Los concursantes de la actual temporada compartieron escenario con los míticos triunfitos de la primera edición del concurso. Casi todos, porque Bustamante faltó a la cita por "indisposición" a pesar de que inicialmente estuvo confirmado.

Uno de los momentos más especiales fue la actuación de Rosa (de España) con Amaia (de España). La ganadora de la primera entrega y la favorita de 2017 compartieron escenario. Al término, la de Granada aprovechó para disculparse con Roberto Leal por un comentario que le hizo en el estreno de OT 2017, cuando le pidió que se "sacase el palito", al notar que estaba demasiado tenso en la primera gala.

"Quiero pedirte perdón. El palito me lo tendría que quitar yo muchas veces", se sinceró Rosa. "¿Estaba muy tieso?", bromeó el presentador.

Aitana cantó con Natalia ('Walking on sunshine'), Nerea sorprendió en un gran dúo con Álex Casademunt ('Vivo por ella') y Cepeda se unió a Manu Tenorio ('Lucía') en un mano a mano. "Sin besos eh. Y si hay beso, te afeitas", pidió el andaluz durante los ensayos de su canción.

Miriam interpretará con Javián 'Te quiero, te quiero' (Nino Bravo), y Roi y Vero, 'I finally found someone' (Barbra Streisand). Por su parte, Gisela cantó con Agoney ('Somebody else's guy' )y Alfred lo hizo con Naim Thomas ('Adoro'). Raoul y Alejandro Parreño ('Don't let the sun go down on me' ) fueron pareja por una noche, al igual que Mireya y Nuria Fergó ('Noches de Bohemia').

Ana Guerra, Mimi, Gisela y Vero revivieron 'Lady Marmalade' (Christina Aguilera) y Marina, Thalía, Natalia y Geno defendieron 'Eternal Flame' (The Bangles).

La noche, que empezó con 'Mi música es tu voz', acabó con 'Camina', el estreno del nuevo himno que cantaron los concursantes de OT 2017.

