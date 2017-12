La jerezana Alba Gil, ganadora de la quinta edición de 'La Voz' junto a Manuel Carrasco Ecoteuve.es 23/12/2017 - 11:17 0 Comentarios

El público fue el encargado de decidir después de que los concursantes demostrasen su talento

La Voz ha finalizado con una última gala llena de emociones. Los concursantes que aspiraban al gran premio final eran: Alba Gil del equipo de Manuel Carrasco, Samuel Cuenda del equipo de Malú, Gabriele del equipo de Pablo López y Pedro Hernández del equipo de Juanes.

Tan solo uno de ellos podía llevarse el premio. Tras actuar en solitario, hacer duetos con los coaches y con varios artistas como Alejandro Sanz, era el público el encargado de elegir el ganador de la quinta edición del programa.

Los votos estuvieron divididos pero finalmente fue Alba Gil quien se proclamó ganadora. Fue la primera en actuar sorprendiendo a todos con "Have yourself a Merry Little Christmas", una canción navideña muy a corde con estas fechas.

Sobre la ganadora

Alba Gil sorprendió a todos en las audiciones a ciegas cantando "Hallelujah". Tanto, que consiguió que todos los coaches se girasen y peleasen para que Alba perteneciese a su equipo. Finalmente Manuel fue quien consiguió convencerla y pasó directamente a formar parte de su equipo superando todas las fases del programa existosamente.

La concursante llegó al programa con cierta timidez y ha conseguido superar esa barrera y cantar ante toda España alzándose con el premio final.

