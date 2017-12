Incómoda entrevista a Moderna de Pueblo en 'Amigas y conocidas': "Estás aquí porque el jefe, que es hombre, te ha traído" Ecoteuve.es 16/12/2017 - 15:42 0 Comentarios

Criticaron duramente el nuevo libro de Raquel Córcoles

Este viernes, Raquel Córcoles más conocida como Moderna de pueblo ha asistido a Amigas y conocidas para promocionar su nuevo libro, Idiotizadas, un cuento de empoderhadas. Lejos de ser una entrevista promocional, todo se volvió tenso.

Inés Ballester comenzó avisando diciendo: "Hoy hay tema para el debate". Las tertulianas que compartían mesa ese día eran rancine Galvez, Rosa Villacastín, Silvia Tarragona e Isabel San Sebastián, que estaban muy dispuestas a opinar sobre el cómic de la catalana.

La presentadora comenzó preguntando a Córcoles: "¿Qué es lo que nos idiotiza?", a lo que la dibujante contestaba hablando del tema principal del libro: los estereotipos femeninos, que se encuentran reflejados en personajes como Gordinieves o Zorricienta. Mientras hablaba fue interrumpida por Ballester que le dijo: "Pero tú vas monísima, muy correctita".

A medida que avanzaba la entrevista, todo se iba volviendo más tenso ya que las colaboradoras criticaban duramente los ideales que se muestran en el libro. "Me dejas alucinada, porque dibujas un tipo de mujer que yo no me encuentro por la calle ni veo entre las hijas de mis amigas. Yo creo que ya las educan para ir a la universidad y para ser independientes", continuó diciendo Villacastín. Además añadió: "No sé en que mundo vives". Tras este comentario San Sebastián continuaba diciendo que "el aspecto físico cada vez es más importante para todo el mundo" y que "ahora nadie acepta que un señor por el hecho de hacerse mayor se ponga gordo".

Silvia Tarragona parecía estar de a cuerdo con las críticas de sus compañeras y antes de criticar los esteriotipos de idiotizadas dijo: "Yo soy mi propio hombre. Mi propio hombre pasa por ser yo misma", reivindicando su independencia.

La conversación no fue muy larga pero sin duda el momento más tenso llegaba al final cuando la ilustradora explicaba que su público era mayoritariamente femenino confesando que solo la "apoyan mujeres"y que está aquí "gracias a un montón de tías que me han leído". A esta declaración San Sebastián, cortante, decidió propinar este dardo envenenado a la invitada: "Tú estás aquí porque el jefe que es hombre te ha traído".

Las redes sociales arden y cargan contra el programa

Esta entrevista ha dado mucho que hablar y los usuarios no han dudado en dar su opinión a través de las redes sociales. Los usuarios han mostrado su desacuerdo con las opiniones de las tertulianas del programa.

-Estás aquí porque te ha traído el jefe que es un hombre.-



Esta es una de las frases que ha tenido que escuchar @ModernaDePueblo en el programa de tve al que ha sido invitada.



¡QUÉ VERGÜENZA DE ENTREVISTA LE HAN HECHO!



Minuto 33https://t.co/vCvaSFJSZK — PennyJayG (@PennyJayG) 16 de diciembre de 2017

Menuda la que te liaron las "amigas" @ModernaDePueblo, aquí tienes a un hombre que apoya tu arte ???? ¡A seguir removiendo conciencias con humor! — David Velduque (@DavidVelduque) 16 de diciembre de 2017

Pobre @ModernaDePueblo que no se ha dado cuenta pero se ha metido en el plató de #amigasyconocidas y ha vuelto al siglo XIX. Tranquila, aquí en el XXI sí sabemos en que mundo vives. Eres un ejemplo y un reflejo para esta sociedad, cómo han demostrado, aún machista y retrógrada. — Marta Paez (@Martapaez) 16 de diciembre de 2017

PUBLICIDAD