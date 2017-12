Lolita emocionada tras ser imitada en 'Tu cara me suena': "Me ha hecho una ilusión tremenda" Ecoteuve.es 16/12/2017 - 13:25 0 Comentarios

La cantante se ha emocionado al ver como era imitada por Pepa Aniorte

La última gala de Tu cara me suena terminó con Lucía Gil como ganadora tras su actuación como Jeanette. Aunque este no fue el único momento emocionante de la noche. La actriz Pepa Aniorte imitó a Lolita en compañía de Secun de la Rosa que interpretaba a Joan Manuel Serrat. Ambos cantaron "Mediterráneo".

Lolita no paró de sonreír durante toda la actuación y no apartaba la mirada de la actriz y su compañero. "No estoy seguro del todo, pero creo que Lolita se ha puesto de pie", comento Manel Fuentes cuando la actuación llegó a su fin.

"Sí, me he puesto de pie y, además, me he emocionado. Primero, porque a mí no me suelen imitar mucho", confirmaba la cantante.

Después continuó diciendo que le había "hecho una ilusión tremenda" y continuó explicando: "Yo estaba tan comedida como has estado tú hoy, ahí",felicitando a Pepa por si actuación. Después habló sobre su experiencia al cantar con Serrat: "Yo se lo dije: 'Mira, después de cantar contigo Mediterráneo, me puedo morir tranquila'. Y él lo sabe",dijo. Además explico que estaba "muy orgullosa y encantada de que, por una vez, me hayan imitado en Tu cara me suena", tras decir esto todo el plató aplaudió a la cantante.

