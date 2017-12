La explicación de Jordi Cruz ante Risto Mejide sobre la polémica con los 'stagiers' que no cobran en restaurantes Ecoteuve.es 10/12/2017 - 22:15

El cocinero Jordi Cruz fue este domingo uno de los entrevistados principales del programa 'Chester in love' de Cuatro, en el que fue entrevistado por el publicista Risto Mejide.

Cruz analizó su polémica al respecto de los 'stagiers', estudiantes de prácticas que integran temporalmente las cocinas de los grandes restaurantes. "Hay modelos en que será viable y modelos en que no", comenzó afirmando, antes de asegurar que "vienen con convenio de escuela".

"El diario digital que me hizo la entrevista esperó dos semanas y yo me llevo todas las hostias hasta el punto de que Echenique o Pedro Sánchez me meten por medio", lamentó, explicando que "al que zurraron hasta límites insospechados es a mí".

"Yo dije 'creo que es un privilegio formarte allí' y eso se transformó en 'es un privilegio trabajar gratis'", consideró, antes de reconocer que a estos 'stagiers' "no se les paga, les hemos puesto una residencia de estudiantes para que tengan alojamiento y todas las dietas cubiertas".

"Salió una noticia diciendo que he vivido en un palacete de tres millones de euros, pero en el palacete viven mis becarios, practicantes, chicos que hacen prácticas, cinco o diez que salen de la escuela y me preguntan si pueden venir a hacer las prácticas obligatorias conmigo", añade. "¿Yo qué les digo? ¿Que no?", se pregunta.

"Para mí no es mano de obra barata, no hacen algo que tú saques un beneficio, vienen a aprender", afirma, al tiempo que argumenta que "al tener cinco manos más puedo hacer más completa la oferta, pero a mi cliente le cobro lo mismo, y podría hacer lo mismo sin ellos, no los necesito".

