Así se defendió Nuria Roca en 'Viva la vida' ante la polémica generada por su relación abierta Ecoteuve.es 10/12/2017 - 14:47

Muchos medios de comunicacion han hablado del tema de una forma que no ha gustado a la presentadora

Nuria Roca ha asistido a Viva la vida para promocionar su nuevo programa y además ha aprovechado para aclarar todas las informaciones vertidas sobre su relación de pareja. Desde que la presentadora anunciase que tenía "una relación abierta" todo el mundo ha querido opinar al respecto, lo que no le ha sentado muy bien.

Toñi Moreno sacaba el tema que Nuria no dudaba en aclarar. La presentadora reconocía que estas declaraciones las había hecho hace diez años y en ese momento las noticias no generaban tanto impacto porque las redes sociales no estaban tan implantadas en la sociedad como ahora. También aclaraba el concepto de "relación abierta" diciendo: "A nadie se le pone un yugo en el cuello para decirle con quien debe estar. A partir de ahí, uno hace una elección, renuncia a lo que quiere renunciar, está con quien quiere estar".

Además Nuria ha explicado que piensa que "todos necesitamos nuestro espacio" y que a partir de ahí lo único que pide es "lealtad" haciendo referencia a su relación.

Nuria también se ha mostrado molesta con la forma en la que los medios de comunicación han tratado la noticia y ha comentado que desde hace tiempo "nos interesa ver las noticias desde un plano negativo".

