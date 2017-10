El mensaje de Pedro García Aguado por la unidad de España: "No me importa perder seguidores, no soy Piqué" Ecoteuve.es 7/10/2017 - 16:38 3 Comentarios

El exwaterpolista Pedro García Aguado, más conocido por presentar el programa Hermano Mayor, ha publicado varios mensajes en su cuenta de Twitter a favor de la unidad de España que están dando mucho qué hablar.



Aguado cambió su foto de perfil por una bandera de España como símbolo de unidad. A los pocos minutos el televisivo, con más de 300.000 seguidores, había recibido comentarios acusándolo de "fascista", algo que le indignó.

"Durante estos días de movilizaciones cambio mi foto de perfil para solidarizarme con las personas que quieren un país unido. ESPAÑA!", fue su primer mensaje.

"Impresionante la intolerancia de la gente. Yo ayudo a todo tipo de personas y cuando digo que soy español, soy un Fascista.No, soy Valiente", dijo tras ser acusado de fascista.

"Hoy mi corazón está en Madrid con las movilizaciones y mañana estaré en cuerpo y alma en Barcelona con mis conciudadanos/as libres e iguales", declaró.

Aguado también ha contestado los mensajes de apoyo, acordándose de Piqué y sus últimas polémicas: "No me importa perder followers, no soy Gerard Piqué. Y a los intolerantes no les tengo miedo".

Hoy mi corazón está en Madrid con las movilizaciones y mañana estaré en cuerpo y alma en Barcelona con mis conciudadanos/as libres e iguales pic.twitter.com/yQYILQNJOH — Pedro García Aguado (@pgaguado) 7 de octubre de 2017

PUBLICIDAD