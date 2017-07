Jordi Évole critica a los independentistas catalanes y muestra públicamente sus "dudas ante el referéndum" Ecoteuve.es 9/07/2017 - 21:19 1 Comentario

El presentador de 'Salvados' de LaSexta, Jordi Évole, ha mostrado públicamente este fin de semana su opinión acerca del referéndum de independencia que podría celebrarse en Cataluña el próximo 1 de octubre.

En un artículo publicado en 'El Periódico', Évole se muestra "a favor de un referéndum vinculante, acordado entre los del sí y los del no, con debates televisados, para llegara un resultado que, sea cual sea, todos aceptemos".

Sin embargo, el anteriormente conocido como 'El Follonero' explica que "esas condiciones no se cumplirán el 1 de octubre", por lo que estima que la consulta "tendrá un resultado engañoso, porque una parte representativa de la población catalana no se siente llamada a las urnas en esas condiciones", dado que se producirá "una gran movilización de los del sí, igual hasta excesiva para sus propios intereses".

Évole considera que "los que nos hemos posicionado a favor del referéndum acordado y en contra de la independencia hemos pillado bastante", lamentando que "algunos sectores del independentismo" han tenido reacciones con las que "a veces se han parecido bastante a los nacionalistas españoles" y añadiendo que "ahora nos encontramos ante una partida cuyas normas han escrito ellos", por lo que "nos piden que vayamos a jugar su juego, que mola mucho".

"Si no vas pues debe ser que no eres demócrata", ironiza, asegurando que "muy seductor no es el planteamiento" y zanjando con su decepción ante "el inmovilismo desesperante del Gobierno español y las urgencias arriesgadas de un sector del independentismo que se ha aplicado una máxima que es ahora o nunca".

"Creo que la solución a esas posiciones tan encontradas no va a ser el hipotético referéndum del 1 de octubre", concluye Évole en un texto en el que muestra, tal como reza el titular del mismo, sus "dudas ante el referéndum".

