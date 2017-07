Blanca Suárez, a Jesús Calleja: "Es verdad, me habéis visto todos en bragas" Ecoteuve.es 2/07/2017 - 22:27 0 Comentarios

La actriz Blanca Suárez fue la invitada en la emisión de este domingo del programa 'Planeta Calleja' de Cuatro, donde realizó diversas confesiones a su presentador, Jesús Calleja.

"Es una marca que conozco, que consumo y que quería ser imagen, pero es verdad, me habéis visto todos en bragas", comenzó reconociendo.

"A mí me han puesto muy verde, vas a un evento y de repente, 'venga, pero esa camiseta...'. Me afecta pocas veces, uno se acostumbra a todo", prosiguió.

"Todas las fotos de publicidad llevan Photoshop, pero eso no significa que se retoque a las personas. Se retoca la luz, la piel...", defendió.

"A veces te tienes que defender, las actrices no somos modelos. A mí me gusta mucho comer. Hay veces que como quinoa, pero otras me pido una pizza" confesó la actriz.

