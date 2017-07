El testimonio homófobo en la transmisión del Orgullo Gay en LaSexta: "Los que somos normales no hacemos esas cosas" Ecoteuve.es 2/07/2017 - 17:28 0 Comentarios

La transmisión de la marcha del World Pride de Madrid 2017 en LaSexta de este sábado dejó un momento televisivo de notable calado al salir en pantalla un testimonio de una mujer que rechazaba dicha celebración.

La reportera Beatriz Correal conectó desde las calles de Madrid con "una persona que se llama Cristina que no ha venido a ver la manifestación, sino que sencillamente pasaba por aquí".

"Para nada me sumo para apoyarles, no me parece bien", comenzó afirmando dicha mujer, quien argumentó que "la alcaldesa Carmena no quiso poner el Belén en Navidad y ahora pone la bandera gay y se supone que está diciendo que todos los madrileños son maricones".

"No lo entiendo, no me parece normal, es una cosa que ha salido de unos años para acá. Seguramente había algo antes, pero más escondido, no es para sentirse tan orgulloso. Una cosa es que lo sean y lo hagan, pero no para sentirse orgulloso y pasearse por aquí. Los que somos normales no vamos por ahí paseándonos", continuó, mientras la periodista se apresuró a apostillar que "ellos también son normales".

"Los demás, normales, no hacemos estas cosas", respondió de nuevo Cristina para sorpresa de la reportera, que respondió con un "le animo a que abra un poquito los ojos cuando siga pasando por aquí", si bien se encontró de nuevo con la respuesta de que "no me parece lógico y normal que a unos se les conceda cosas y a otros no".

Al conectar con el estudio, el presentador Iñaki López levantó su opinión contra Cristina asegurando que "opiniones las aceptamos todos, pero Cristina falta un poquito al respeto" y concluyendo que "todavía hay mucha labor de educación que hacer y mucha gente a la que hay que abrir la mente, pero la vamos a respetar mucho más de lo que ella ha respetado a los participantes de la manifestación de hoy".

