Así fue la gran bronca entre Monedero y Jorge Javier Vázquez en el 'Deluxe' Ecoteuve.es 25/06/2017 - 13:09 2 Comentarios

El fundador de Podemos Juan Carlos Monedero compareció este sábado en el plató de Telecinco para ser entrevistado en el programa 'Sábado Deluxe' presentado por Jorge Javier Vázquez.

El omnipresente presentador se enfrentó a su invitado reprochándole determinadas cuestiones acerca de sus políticas. "¿Te puedo decir una cosa?", le preguntó, antes de pedirle "dejaos de tonterías y poneros las pilas".

Monedero no se arrugó y contestó con vehemencia. "Yo te dejo que puedas seguir con tus tonterías, pero por favor, dedica un poquito de tu tiempo a solventar los problemas de España", le respondió, causando un enfrentamiento en el que Jorge Javier le tachó de "injusto".

"No os dediquéis a esto. Me gustaría votar a alguien en quien confío y que se prepare para hacer cosas que yo no sé hacer", prosiguió el conductor del espacio, que acusó a Monedero de querer "únicamente dar clases y conferencias, pero no querer gobernar".

"Tú quieres votar y que alguien te solvente tus problemas", replicó Monedero, antes de añadir que "estamos gobernando en Madrid infinitamente mejor de lo que hizo Ana Botella".

Además, a modo de anécdota, Monedero aseguró al ser preguntado por Jorge Javier que si Podemos llega al poder no quitará 'Sálvame' y que "antes los revolucionarios iban a la sierra y ahora vienen a los platós, y cuando más complicados, mejor" a pesar de que "parece que lo que tiene audiencia es sacar lo peor de cada uno y el conflicto es lo que genera el interés de la gente, pero en la política queremos hacer lo contrario".

PUBLICIDAD