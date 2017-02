El 'recado' de Monedero a Errejón ante Ana Pastor en 'El Objetivo'

El representante de Podemos Juan Carlos Monedero fue entrevistado este domingo por la periodista Ana Pastor en el programa 'El Objetivo' de LaSexta para repasar las novedades surgidas de la asamblea de Vistalegre II.

"Tenemos que respetar a Errejón. A veces tengo la sensación de que se convierte en el hombre de paja de los intereses de algunos medios. Es una persona muy respetable, con conciencia y capacidad, ha sido portavoz de un proyecto y hoy la gente ha dicho que su proyecto no es el que quiere", comienza afirmando.

"Estoy convencido de que Íñigo no está dispuesto a representar un proyecto u otro. Esperemos a que evalúe lo ocurrido, haga un análisis de que hoy es el número 3 de Podemos tras Pablo Echenique y tiene que establecer lo que quiere hacer, que es mucho", prosigue.

"Pediría a los medios que no digan a Errejón lo que tiene que hacer. Entiendo que a veces hay que responder sí o no, pero eso no aporta ningún tipo de luz ni permite entender lo que hay detrás. Ningún partido en España tiene una secretaría política, porque la tiene el secretario general", continúa.