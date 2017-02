Echenique a Risto Mejide: "Con mi asistente no lo hice bien, pero quizá en la misma situación volvería a hacer lo mismo"

El representante de Podemos Pablo Echenique fue uno de los invitados principales de este domingo en el programa 'Chester in love' de Cuatro, conducido por Risto Mejide y que tuvo como tema fundamental el dinero.

"Yo tengo atrofia muscular espinal, una enfermedad genética rara, pero que la tienen varios miles de personas en España. Es discapacitante, pero en mi variante no acorta la esperanza de vida. Tienes que vivir con la discapacidad, pero eso se aprende", comienza afirmando.

"Me gustaba el mote de 'cascao', mis amigos en los bares se metían conmigo en plan borde haciendo como que no me conocían, la gente de los bares les miraba mal y nosotros nos echábamos unas risas", relata.

"Voté a Ciudadanos, fui a un par de reuniones y luego dejé de ir, vi que no iba a ser una opción de Gobierno y vi que la gente que lo pasa mal tiene mucha prisa por lo que hay que elegir opciones con capacidad de cambiar las cosas", expresa.

"Dejo mi trabajo en el que ganaba 2.400 euros al mes y tenía una vida más tranquila, entro en Podemos, me veo en la tele y me voy a Bruselas. Los eurodiputados ganan 6.300 euros y los de Podemos donamos dos tercios para quedarnos en tres SMI, algo más de 2.000 euros, parecido a lo que ganaba en el CSIC, pero he perdido dinero, ya que te pagas viajes, comidas y haces cosas que no harías", comenta.

"Tenemos el sistema mal diseñado, tendríamos que tener un sistema impositivo más parecido al de la UE. Si ganas 100 millones de euros al mes te puedes quedar con 5 millones, no es descabellado. ¿No le alcanza con 20 millones? Puede sentirse bien cuando va por una autopista pública o va a un hospital público", relata.

"Yo no aspiro a ser rico, sino a tener una vida tranquila, no pasar necesidad ni tener miedo al futuro. España sigue siendo uno de los mejores países del mundo para residir y para estar", continúa.

"Metí un poco la pata con lo de mi asistente, por eso lo reconocí. Venía una hora de manera intermitente. Era autónomo, no existía una relación laboral, yo no pedí las facturas y lo hice mal. Él estaba dado de alta cuando empezó, yo pagaba el doble de lo que se paga en el gremio y yo tiraba a la basura las facturas como hace cualquier particular. Supongo que él las tendrá, pero yo no las tengo. Cuando él me dice que no puede pagar autónomos por no tener ingresos suficientes, yo decido estar más tiempo con él, poquito más, intento arreglar la situación y como no puedo, dejo de contar con él", explica, concluyendo que "no lo hice bien, pero a lo mejor en la misma situación volvería a hacer lo mismo. Yo no me ahorraba ni un euro".