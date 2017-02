Manel Navarro representará a España en el Festival de Eurovisión 2017 con su canción 'Do it for your lover'

El cantante catalán Manel Navarro, interpretando la canción 'Do it for your lover', será el representante español en el Festival de Eurovisión 2017 que se celebrará el próximo 13 de mayo en el Centro Internacional de Exposiciones de la localidad ucraniana de Kiev. Navarro se impuso este sábado en la gala 'Objetivo Eurovisión' que se emitió a través de La 1 de Televisión Española con las actuaciones de los seis candidatos a suceder a Barei como representante nacional. En segunda posición quedó Mirela interpretando 'Contigo', que empató con Manel Navarro en las puntuaciones y finalmente perdió en la decisión del jurado a modo de voto de calidad. La polémica llegó en el momento de deshacer dicho empate, cuando debido al rechazo y los abucheos del público presente en la gala, Manel Navarro realizó un corte de mangas dedicado a sus críticos. Tercera fue Leklein, cantando 'Ouch'. Y ya más atrás finalizaron Maika Barbero ('Momento crítico'), Mario Jefferson ('Spin my head') y en último lugar Paula Rojo ('Lo que nunca fue'). Manel tendrá la misión de acabar con el 'gafe' español en este festival, toda vez que de las últimas 12 ediciones, sólo en dos se ha mejorado el puesto 15, con la décima plaza de Pastora Soler en Bakú 2012 y la novena de Ruth Lorenzo en Copenhague 2014.

PUBLICIDAD