El Padre Ángel, a Risto Mejide: "Fidel Castro me echó de Cuba por ir con una recomendación de Felipe González"

El Padre Ángel fue uno de los invitados principales del programa 'Chester in love' presentado por el publicista Risto Mejide y emitido este domingo en las pantallas de Cuatro.

"He metido la pata muchas veces, pero eso significa que hago cosas", comenzó afirmando, antes de asegurar que "los que dicen que no creen acaban creyendo más que nosotros".

"Los que creemos en Dios nos preguntamos muchas veces: 'Dios mío, ¿dónde estás?'", explicó, considerando que "yo no lo echo la culpa a Dios de lo que pasa".

"Si Dios castigase, la gente castigaría más. Y por qué permite Dios algunas cosas es algo que no sé contestar", aseveró.

El Padre Ángel relató una anécdota vivida en su visita a Cuba con fidel Castro. "Me echó de Cuba por ir con una recomendación de Felipe González. Le vi que tenía coches y de todo y me dijo que me fuera, me expulsó en la primera frase", lamentó.

El religioso, no obstante, no descartó ni que el que fuera histórico dirigente cubano ni el propio Adolf Hitler puedan encontrarse en el cielo.