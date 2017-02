Errejón 'atiza' a Monedero ante Ana Pastor en 'El Objetivo': "Ha sembrado una cizaña que sobraba"

El número 2 de Podemos, Íñigo Errejón, fue el invitado principal del programa 'El Objetivo' de LaSexta, en el que conversó con la periodista Ana Pastor.

"Nacimos corriendo, elegimos unas tesis para organizarnos y hubo muchas cosas que no hicimos. Ahora podemos hacer un debate, un proceso que nos debíamos hace mucho tiempo, necesitamos un modelo más desconcentrado y tenemos que salir con una organización política fortalecida, habiendo madurado, sabiendo que hay diferencias en el interior y comportándonos todos con la responsabilidad suficiente", comienza afirmando.

"Quiero que Pablo siga siendo secretario general porque le he visto hacer cosas espectaculares. Vamos a constituir una dirección plural. Si lo del cartel no le ha gustado a Pablo, en términos personales lo lamento, pero en términos políticos me parece lo más lógico. Yo no me presento porque creo que formamos un magnífico tándem", expone.

"Hay gente que no quiere que yo ocupe esa posición. Hicieron una campaña contra mí en Nochebuena, forman parte del nuevo entorno de Pablo y no quieren que yo ocupe esa posición", lamenta.

"Declaraciones como las de Monedero son las que han sembrado una cizaña que sobraba. Yo no me puedo permitir esas cosas. Hay insinuaciones claramente ofensivas. Las cuestiones de palacio y desprecio son de partidos viejos", expresa.

"Pablo asume que ha llegado un momento de desconcentración del poder. Ya nos hemos colado, ahora toca convencer a los españoles que sufren la crisis, el saqueo y la precariedad que tenemos una cultura política diferente", añade.

"Lo que hicieron Carolina Bescansa y Nacho Álvarez y Luis Alegre hoy son diferentes formas de hacer una reflexión y plantearnos qué está pasando. Creo que tendríamos que haber puesto al proceso más generosidad y más amplitud de miras. Luis Alegre y yo hemos tenido diferencias conocidas, pero él fue de las primeras personas que entendió la idea de Podemos. Yo no hablaré mal de ningún compañero, aunque tenga diferencias con el entorno de Pablo. Tenemos que plantearnos por qué no queda casi nada de la foto de Vistalegre I", comenta.

"Puede que yo no siga en las mismas posiciones si mis ideas salen derrotadas. La forma más clara de dar un toque es hacer una campaña contra un compañero en Nochevieja. Hay diferencias sobre todo en el análisis del momento", explica.

"No sé por qué Pablo Iglesias dijo que yo quería un pacto de Gobierno con el PSOE. Hicimos bien en no apoyar su acuerdo con Ciudadanos. Una parte de los españoles nos culparon de que no hubiera Gobierno, perdimos un millón de votos y en vista de eso hay que hacer una cierta autocrítica", confiesa.

"PSOE y PP acuerdan lo fundamental, los recortes, y recibe el derecho de hacerse la foto. Es una táctica claramente para asfixiarnos y restaurar el bipartidismo. Deberíamos retomar la iniciativa para no dejarnos encerrar", considera.

"Nosotros cuando nacimos lo hicimos con la voluntad explícita de ser de protesta. Yo de protesta he sido toda mi vida", reconoce, antes de exponer que "no hay cláusulas anti-nadie, sí medidas para que no se puedan concentrar tantos puestos".

"No escondemos a Tania Sánchez, es una compañera muy valiosa. Ella ha participado en los documentos con una participación menor. Está con nosotros, pero ha habido una particular fijación. En modo alguno ha habido conspiraciones contra Pablo Iglesias, la teoría es falsa, aunque en mensajes y grupos de Telegram saltan chispas, hay conversaciones tensas y feas y si otro las leyera le molestarían, pero de ahí a la teoría de la conspiración hay un paso tan grande como el que va de la verdad a la mentira", lamenta.