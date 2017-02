La justificación de Josep Lluis Merlos tras su adiós a Gol: "Lo lógico sería que no nos dejaran de escuchar por ser catalanes"

El locutor Josep Lluis Merlos ha publicado este sábado una controvertida carta de justificación de los motivos por los que cesa en sus labores como narrador del fútbol en el canal Gol de la TDT tras las numerosas críticas recibidas.

En una misiva publicada en Sport, Merlos explica que la oportunidad en dicho canal le llegó "veinte años después de mi anterior narración de fútbol y más de treinta después de haberlo hecho en castellano por última vez", y que pronto se dio cuenta de "que el fútbol ha cambiado, que ya no se juega igual y que lo que queda de este deporte ya no se narra igual".

"No lo he hecho al nivel que esperaba, que mi propio grado de autoexigencia requiere", reconoce, admitiendo que "el sufrimiento ocupaba un mayor espacio que el que debería corresponder a la diversión", confesando haber tomado la decisión al "escuchar a los que de verdad me quieren" pese a que "lo cómodo y rentable era seguir intentándolo".

Merlos se defiende también comentando que "los humanos nos movemos o por impulsos o por afinidades a estilos y modelos" ya que, asegura ,"en la vida es normal alinearse con unas formas e identificarse con unos valores", por lo que, reflexiona, "pretender la objetividad es una utopía y el objetivo ha de ser la ecuanimidad y la neutralidad", unos principios que considera haber aplicado al concluir que "aquí me quedo muy tranquilo".

Quizá la mayor polémica de su carta llega al afirmar que en determinadas circunstancias "la gente tiene que escucharnos no porque la locución se haga en catalán sino porque esté bien hecha", y en su caso concreto, "lo lógico sería que no dejaran de hacerlo por ser catalanes o por tener un acento que pueda parecer menos gracioso o salado".

Merlos lamenta la tendencia de "despellejarnos hasta el insulto por ello y convertirnos en víctimas de intereses ajenos", concluyendo que "la crítica es bienvenida, merecida y encajada" y ante el insulto declara únicamente tener "la suerte y la inmensa fortuna de estar enamorado del motor".