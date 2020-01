Una comensal de 'First Dates' confiesa tener una ametralladora por su padre: "Es una AK-47" Ecoteuve.es 13:33 - 7/01/2020 0 Comentarios

Alba sorprendió a Carlos Sobera por su pasión por los tatuajes: "Llevo de 25 a 27"

Alba, una chica de 19 años sorprendió en First Dates por su pasión por los tatuajes. "¿Te gustan los tatu...? Bueno, ya veo que si", preguntó respondiéndose así mismo Carlos Sobera, que, impactado, no dudó en preguntarla cuántos llevaba en el cuerpo. "De 25 a 27, no lo sé bien", respondió ella.

Mientras llegaba Iván, su cita, Alba contó más detalles sobre sus tatuajes. "Llevo tatuada una AK-47 detrás de la oreja izquierda", respondió ante la pregunta de Sobera sobre cual era el "más loco de todos". "Es por mi padre, cuando él hizo la mili me la tatué", dijo orgullosa ante la curiosidad del conductor del programa.

Poco después llegó Iván, que se mostró contento con la elección del programa para su cita a ciegas: "Cuando he abierto la puerta del restaurante, Alba me ha parecido guapa, y cuando he visto los ojos que tiene, más aún".

Durante la cita, ambos volvieron a hablar de tatuajes: "Yo llevo ocho, entre ellos dos plátanos en los talones, uno abierto y otro cerrado... Me llevan llamando 'banana' desde que tengo diez años, así que me lo tatué", confesó Ivan. Algo que encantó a la madrileña, y así se lo hizo saber al programa: "Los tatuajes de las mini-bananas me parecen mazo guapos, es muy buena idea. A saber por qué le llaman banana, yo no digo nada y lo digo todo", afirmó.

En el transcurso de la cena, ambos descubrieron que tenían muchas cosas en común, sus aficiones eran las mismas e incluso se movían en ambientes parecidos. Finalmente, Iván afirmó que le gustaría tener una segunda cita porque se había quedado con ganas de más, mientras que Alba también quiso volver a verle: "Me parece que soy yo en chico", explicó.