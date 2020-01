Danna Paola ('Élite') y su durísima bronca a un concursante del 'OT' mexicano tras insultarla: "¿Así no soy culera?" Ecoteuve.es 13:24 - 7/01/2020 0 Comentarios

La actriz le negó la crítica a Gibrán por haberla insultado en la academia

Danna Paola, Lucrecia en Élite, impartió una dura reprimenda a uno de los concursantes de La Academia, el talent musical mexicano que se asemeja a Operación Triunfo y en el que ella ejerce de jurado.

En un primer momento, la actriz tuvo una actitud algo desconcertante, sobre todo para el público que estaba presenciando el programa en directo, que no dudó en aplaudir y jalear sus primeros comentarios.

"Es lo mejor que te he visto hacer. Me ha encantado, eres un artista redondo: Alguien que ha sido disciplinado y que ha hecho caso a tus maestros", comenzó de forma irónica a Gibrán, el concursante en cuestión, para añadir después: "¿Así no soy culera contigo? ¿Crees que no escucho lo que han dicho de mi tú y Francely en la academia?".

Danna Paola hizo referencia a un vídeo de Gibrán y Francely, su novia, donde se referían a ella como "culera" por el alegato que les brindó la pasada semana y que se emitió después.

"Es una falta de respeto insultar así a una mujer. Si te refieres así a mí porque no te gustan mis críticas, no quiero imaginar cómo te expresas de otra mujer... Yo estoy en esta silla, no para verme bonita, sino porque llevo 20 años de carrera y nunca le he faltado al respeto a nadie", continuó.

La fuerte bronca de Danna Paola a un concursante de 'La academia'

"No vengo a ser tu amiga. Si te caigo bien o te caigo mal... realmente me da igual. Si lo que te importa es lo que piensen los fans de ti, entonces no te importa ninguna de nuestras críticas. ¡Qué triste por ti! No has hecho nada desde que volviste, mucha gente con tu talento podría haber ocupado tu sitio", manifestó.

"No he venido a decirte lo que quieres escuchar", concluyó Paola antes de animar a los espectadores a que no votasen por él. Un llamamiento que surtió efecto, ya que Gibrán volvió a ser eliminado por segunda vez, no sin antes pedir disculpas a la integrante del jurado "de corazón", al igual que hizo su novia Francely.