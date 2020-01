El dardo de María Patiño a María Teresa Campos por no contestar a la prensa y vender una exclusiva Ecoteuve.es 7/01/2020 - 9:51 0 Comentarios

La veterana presentadora comunicó recientemente su ruptura con Bigote Arrocet

La ruptura de María Teresa Campos y Bigote Arrocet está generando un sinfín de información desde que se hiciera pública hace más de una semana. La presentadora, que ha concedido una entrevista exclusiva que se publicará este miércoles, se dejó ver hace unos días a la salida de un centro comercial pero evitó hablar con la prensa.

"Es más que evidente que con la prensa sí que quiere algo. Con una prensa que en este momento le va a pagar una cantidad importante para hablar de los motivos, espero que cuente, reales de su ruptura con Edmundo", dijo Martía Patiño en Socialité tras ver las imágenes de María Teresa Campos en las que no ofrecía declaraciones a los medios. "No lo digo desde la crítica, pero es una realidad", aclaró la presentadora de Telecinco.

"Me produce tristeza porque no deja de ser una gran comunicadora que no sé si habla por necesidad económica o porque realmente es libre para decidirlo", continuó Patiño sobre la exclusiva que María Teresa Campos ha vendido a una publicación.

"Me descuadra que la Campos dé una exclusiva y no comparta con todo el mundo algo que le está ocurriendo en su vida personal", concluyó la presentadora.