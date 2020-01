Palomares ('GH10') muestra su mano mutilada tras el accidente que sufrió hace nueve años Ecoteuve.es 5/01/2020 - 13:39 0 Comentarios

El joven se fue de cacería con su hermano y perdió su dedo anular

Javier Palomares saltó a la fama de mano de Mercedes Milá como concursante de la décima edición de Gran Hermano. El de Ciudad Real se quedó a las puertas de la final logrando una sexta posición. Sin embargo, dos años más tarde todo se truncó cuando sufrió un accidente en el que perdió el dedo anular de la mano derecha.

Todo ocurrió en enero de 2010 cuando Palomares fue junto a su hermano de cacería. En un determinado momento, el que fuera concursante de GH fue en busca de una linterna. Para poder llegar más rápido a ella, Palomares saltó un muro en el que había una verja y su anillo de boda quedó enganchado allí perdiendo así el dedo.

Las secuelas de aquel fatídico accidente no fueron solo físicas sino que también psicológicas. Palomares, desde el momento en el que todo ocurrió, no había enseñado sus manos alegando que "le acongoja no verse el dedo". No obstante, nueve años después, el ciudarrealeño ha compartido una instantánea en Instagram de su mano derecha.

La mano derecha de Palomares

"Mi mano en la actualidad tras sufrir un accidente en la finca. Como duele, me han pinchado en la unidad del dolor para ver si recupero fuerza y mi mano se mueva mejor", escribió Palomares junto a la fotografía de su mano.